郵輪鑽石公主號目前武漢肺炎確診病患已累積達70例，船上的台灣魔術師陳日昇也持續透過臉書直播，向大眾更新最新情況，他透露，最近因為免疫力下降，唇皰疹嚴重發作，同時也向大家喊話，「希望不要忘記我們20幾個台灣人呀」。

陳日昇直播裡略顯疲憊，且聲音沙啞，看起來精神略微不佳，他提到，隔離來到第5天，自己的咳嗽症狀明顯，喉嚨也不舒服，但因為沒有發燒，且船上醫療人力吃緊，無法做篩檢，除此之外，因為免疫力下降，使他唇皰疹這幾天嚴重發作。

陳日昇無奈表示，老實說在船上心情起伏較大，但就盡量保持心情愉悅，且船上有提供情感諮詢專線，給壓力大的客人聯繫。他也建議，接下來還有一個多禮拜的隔離時間，希望能開放「寄送個人物資上船，生活用品食物藥物之類」，不然藥物和維他命都要沒了，最後也不忘向大家喊話，「大家不要忘記我們呀」。

鑽石公主號20人感染武肺！ 台網紅困船上哽咽曝現況

(中時電子報)