世界上最大的國防承包商之一雷神公司（Raytheon Co），發布了一段令人難以置信的影片，他們最新式的「神劍S」((Excalibur S)炮彈，可能夠精確的擊中移動中的目標。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，雷神公司的M982砲彈，又稱為「神劍」(Excalibur)，是一種利用雷射尋標導引的精準砲彈，而最新式的「神劍S」，除了半主動雷射尋標之外，再加上GPS技，使其能夠更為準確。由於「神劍S」與現役的「神劍Ib」，差別僅在尋標器的更新，因此可以使用Excalibur S的新增套件，用以升級現有的Ib砲彈。

雷神公司陸戰系統副總丹內克(Sam Deneke)說：「大砲通常用於轟炸固定目標，但是神劍S證明可以打中移動目標，這也可以擴大火砲在戰場上的使用能力，也就可以打擊與移動的陸地目標，或是海上目標。」

Excalibur S Testing

神劍砲彈在2007完成研發，並很快在伊拉克戰場上投入使用，美軍相當滿意它的精準度，誤差不到2公尺，成為相當受歡迎的彈種，在戰鬥中已被發射1,400多次。

神盾砲彈正在向遠射程發展，希望射程達到100公里，並且能應用在海軍艦砲之上。

(中時電子報)