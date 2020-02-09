武漢肺炎持續延燒，香港今天出現9名家庭成員全部遭受感染，起因是和家族成員春節期間大團員，近20人一起聚餐吃火鍋，其中包括來自大陸的2名親屬，而這也引發香港民眾疑慮可能爆發大規模群聚感染。

綜合港媒報導，香港灣仔區律敦治醫院日前收治的一名24歲男病患，以及他的90歲祖母，被確認感染2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎），成為香港今天新增3名確診病例中的2例。另外7名親戚經過初步篩檢，正在待最後是否確認確診的結果中。

針對突然爆發的疫情，香港衞生署及醫管局下午召開感染病例最新情況簡報會，指出這一家族曾於1月26日農曆正月初二時有個大團圓聚餐，共有20人參與吃火鍋，其中2人來自大陸。最近家族成員陸續感到不適，被陸續送往醫院治療並檢測。

這一大家族可能出現9人感染武漢肺炎的疫情，香港衞生署表示，目前是24歲的孫子與祖母已確診感染武漢肺炎，祖孫倆過去14天沒有外出到大陸的記錄，2名來自大陸的親屬其中1人過年前就有咳嗽的情形。另外7名家族成員初步驗出陽性反應，要再複驗，剩下2人則尚未有檢驗結果。

(中時電子報)