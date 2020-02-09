武漢肺炎疫情急速擴散，不少專家推測病毒爆發與大陸「嗜吃野味」有關，日前在江西有名李姓男子也因吃野味釀禍，近2年間經常肢體抽搐、口吐白沫，本被診斷為腦梗塞，經醫生嚴密檢查後，竟在李男的腦袋裡發現「蟲洞」，裡頭還住著一條長達11公分的絛蟲，讓他當場嚇到傻住。

綜合陸媒報導，李男2年多來時常突然意識不清，甚至還伴隨著口吐白沫、肢體抽搐等狀況，讓他感到相當害怕，決定前往醫院檢查，沒想到卻被醫生診斷為腦梗塞。由於李男的病情嚴重，被迫返回家鄉休養，但仍未見情況好轉，因此他再度前往醫院檢查，不過同樣被診斷為腦梗塞。

李男腦袋裡住著長達11公分的寄生蟲。（圖／翻攝自看看新聞）

李男對診斷結果抱持著懷疑，輾轉去到廣東的醫院就診，廣東三九腦科醫院神經外五科主任醫師樊雁峰，經檢查後發現李男的腦袋有個「蟲洞」，絛蟲自李男的額葉往內部生長，逐漸走向功能區，所幸尚未對該區進行破壞，否則李男的對側肢體功能恐無法恢復。

經手術後，醫師從腦袋裡抓出一條長達11公分的曼氏裂頭絛蟲，李男這才坦承，20多年前曾於廣東沿海打工，當時聽信朋友說「生吃蛇膽」可以治百病，因此連藥酒都沒有泡，就直接吞了蛇膽，醫師推測很有可能就是那時感染寄生蟲，李男嚇得直呼：「以後再也不敢亂吃了。」

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(中時電子報)