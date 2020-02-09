「把這包拿給你們分隊長」，新型冠狀肺炎疫情擴大，民眾大排長龍購買口罩一罩難求，昨天傍晚卻有1名頭戴小帽的男子，匆匆來到台中市消防局清水分隊，把一包塑膠袋裝著包裹丟給了值班台就轉頭離開，只有一張寫著「一份愛心，獻給英勇的消防英雄」，值班人拆開竟是5捆共計200個口罩，短短一句話讓消防隊員溫暖了心窩。

儘管開始實名制購買口罩，但是「口罩亂象」持續在台灣各地延燒，有民間發起「我OK，你先領」將口罩留給第一線的防疫人員，不過，這活動是屬於被動不去買，而這名不願留下姓名的善心，可說是以實際行動對第一線防疫人員的敬意。

台中市消防局清水分局在自己的《臉書》粉絲團PO文寫著，「剛剛一名不願具名的善心先生，把東西送來清水分隊後，就匆忙離開了。」

雖然消防局給我們第一線人員的防護用品不會缺，但這冷冷的天、消防員的心還是很暖，誠摯感謝您。

中市消防局清水分隊說，這名為善不欲人知的男子戴口罩、穿黃色連帽外套，40多歲，文章PO出後，網友對這名男子用具體行動表達對抗疫第一線的善行義舉給100個讚！

(中時電子報)