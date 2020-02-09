2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球，西班牙衞生部門周日（9日）證實，境內又新增一件確診個案，目前累計2人染病。患者是1名英國人，目前正在馬約卡島（Mallorca）接受隔離治療。此外，英國也出現第4個確診病例。

西國最新確診的患者來自英國1個4人小家庭，據報其父曾在法國接觸另名確診患者，眾人目前身在島上接受隔離。

至於英國的第4宗確診病例，據信患者是在法國染病。同時，英國最後1架載有200多名乘客的包機周日已從武漢飛抵英國，但還是有部分英國公民仍在武漢。

(中時 )