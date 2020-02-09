西班牙及英國各新增1件新冠肺炎病例 21:182020/02/09 中時 施施 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 西班牙衞生部門周日（9日）證實，境內又新增1件確診個案，目前累計2人染病。此外，英國也出現第4個確診病例。(示意圖/Shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）蔓延全球，西班牙衞生部門周日（9日）證實，境內又新增一件確診個案，目前累計2人染病。患者是1名英國人，目前正在馬約卡島（Mallorca）接受隔離治療。此外，英國也出現第4個確診病例。 西國最新確診的患者來自英國1個4人小家庭，據報其父曾在法國接觸另名確診患者，眾人目前身在島上接受隔離。 至於英國的第4宗確診病例，據信患者是在法國染病。同時，英國最後1架載有200多名乘客的包機周日已從武漢飛抵英國，但還是有部分英國公民仍在武漢。 (中時 ) #隔離 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》全球疫情不斷更新／大陸地區累計死亡破800人 超越全球SARS人數 00:242020/02/06 生活 郵輪恐成防疫缺口 時力籲盡速查清確診旅客身分及動線 12:262020/02/06 政治 武漢肺炎台灣首例痊癒 中市30多人解除居家隔離 16:142020/02/06 生活 武漢肺炎台灣增2例確診 首例確診已出院 16:102020/02/06 生活 指揮中心明天登寶瓶星號篩檢 若有陽性個案將留船隔離 21:572020/02/06 生活 陸稱確診台商是假的 陳時中：有科學證據才會確診 19:032020/02/07 生活 確診病例疑雲 武漢台辦七問衛福部 19:192020/02/08 兩岸 質疑包機返台確診 陸7問衛福部 04:092020/02/09 焦點新聞 武漢台辦7問確診病例 04:102020/02/09 兩岸要聞 新冠肺炎第18例無症狀卻確診 陳時中：研議擴大採檢標準 16:562020/02/09 生活 國際熱門新聞 2020武漢風暴》美國派貨機撤僑的原因 - 國際 武漢肺炎／以為感冒？她吃成藥不再打噴嚏…結果3家人遭殃 - 國際 泰國軍人血洗掃射賣場！至少20死...特種部隊救走百人 媽現身勸投降 - 國際 賺不少！哈利梅根首參加公開活動 首筆收入曝光了 - 國際 武漢人教「入境日本攻略」！闖關成功超嗨 日本人氣到報警：拜託全面禁止 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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