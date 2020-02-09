中國大陸於2月7日傳出，有1人從武漢回福建晉江，卻謊稱來自菲律賓，不僅未自我隔離，還參加了晉江宗族祭祀。在酒席上跟大家划拳，幾乎所有人都跟他有密切接觸，被大陸網友封為「晉江毒王」。

根據《今日頭條》引述《北京青年報》的報導，福建晉江市英林鎮嘉排村在1月22日舉辦一場3000餘人參加的宗族宴會，一位名叫張方也出現在酒席上，2月1日，他被確診為新冠肺炎。

當地政府隨後發了《至村民的一封信》。信上稱，張方一家人明知自己來自武漢，卻對民眾謊稱來自菲律賓，且未按規定進行居家隔離，還幾次參加宴會，頻繁外出活動。當地已對91人實行居家醫學觀察，對3557名一般接觸者全程管控。泉州市還發通報稱，張方涉嫌危害公共安全罪，立案偵查並採取強制措施。

從此，這位從武漢回鄉卻謊稱從菲律賓回來的張方，被封為「晉江毒王」。

截至2月6日，英林鎮有10人確診新冠肺炎，均為張方親屬。2月7日，張方妻子劉婷給出回應。

他太太劉婷回應稱，回鄉前，武漢看起來一切正常，很少有人戴口罩，人們正常逛街、購物。接觸到的有限資訊讓他們對疫情沒有一個清楚的判斷，劉婷甚至聽說，有人傳謠被抓，「以為就只是單純的肺炎，沒放心上」。劉婷回憶，回到老家後，他們沒有聽到廣播或是看到有人在宣傳防控資訊，且「街上很熱鬧」。

劉婷表示，家人接到宗族通知，丈夫、公公和弟弟都參加了21日的活動，一位40歲左右的張姓村民說，1月21日他在宗祠見過張方，知道他是從武漢回來的，但「當時完全是過節的氣氛，沒意識到需要特殊防範」。1月22日宴會舉辦時，參加的村民都沒有戴口罩。

多位村民證實，1月23日突然管控趨嚴。有村民回憶，當天開始廣播武漢封閉交通的消息，村鎮提醒村民做好防護，禁止聚會等活動。

對於划酒拳，劉婷也說，當日她和丈夫、孩子還有三個姑姑一共10個人圍坐一桌。開飯時已是下午1點多，「大家都很餓，只顧著吃飯」。劉婷解釋，她和親戚都不會喝酒，丈夫張方喝酒會過敏，一家人都沒有喝酒。連福建南安的娘家人都打來電話說，「影片中那個人不是張方，不知道是誰」。

一位50多歲的張姓村民指出，他所坐位置和張方僅一桌之隔，張方確診後，他是重點隔離對象之一。「有人說他劃拳喝酒，這是子虛烏有，我們後面這些桌上只有兩瓶飲料，沒有人劃拳喝酒。」

為何謊稱從菲律賓回來？劉婷也說，她看到告知書時感到不解，「別人問起，我們一直說的是從武漢回來的，從未謊稱來自菲律賓。」

面對村裡的橫幅和網上的傳言與辱駡，讓仍在隔離和治療的劉婷和家人感到難受。劉婷說，「現在，我們家人都是被感染者，卻被罵故意去感染他人。誰會特地去感染家人呢，兒子才三歲，我也不可能帶著孩子冒風險，是吧？」

談及村中被隔離的村民，劉婷表示，她和家人感到很抱歉，「這個不是故意的。如果知道自己被感染的話，肯定是不會回來，更不會去參加活動。」

(中時電子報)