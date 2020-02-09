龜吼漁夫市集也面臨相同窘境，遊客不敢來、熟客也害怕，生意比往年減少約莫6成。（張睿廷攝）

萬里蟹正值產季，每天都有大批漁獲上岸，本該是漁民笑開懷的時節，但新冠肺炎肆虐，加上鑽石公主郵輪遊客曾造訪萬里野柳一帶，導致萬里蟹重要產地龜吼漁港周末中午用餐尖峰時間，港內人潮卻是空空如也。店家指出，跟往年同時段相比，來客量大減六成以上，甚至有些店家與攤販沒辦法開市，淒淒慘慘。

「鑽石公主號」郵輪目前確診新冠肺炎人數已來到70例，近期又傳出上百人身體不適，各界人心惶惶，也使得公主號曾到訪過的萬里野柳一帶觀光受到嚴重衝擊，稀無人煙。

龜吼漁港餐廳業者許小姐表示，今年受新冠肺炎影響，過年期間遊客數就比往年少上3成，近日又爆出「鑽石公主號」遊客曾於上月31日到訪野柳一帶，民眾觀光意願大減，許多人乾脆取消訂位，甚至周末正午銷售額都掛蛋，營業額與往年相比大約少掉6成。

龜吼漁夫市場業者則說，以往這時節，人潮應是絡繹不絕，但近日受疫情影響，遊客不敢來、熟客也害怕，不論是「龜吼漁夫市集」還是「海產一條街」都是空蕩蕩一片，相當冷清，憂心這樣的日子恐還得持續一段時間。

萬里漁會總幹事許順發指出，目前「萬里蟹」的花蟹、三點蟹、石蟳一斤價格約落在350元、370元、375元左右，現階段價格仍無變動，若影響時間拉長，市場機制可能促使業者降價銷售，藉此吸引民眾到訪意願。

許順發提到，新北市府日前已派人至漁港周邊全面消毒，許多店家也自主再消毒過，萬里漁會將會與漁民、餐廳業者一起共體時艱，度過難關。

(中時 )