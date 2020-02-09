去年爆紅的大陸新生代男星肖戰，憑藉《陳情令》男主角一角紅翻亞洲，近日武漢肺炎他也大力捐贈物資給的前線醫護人員，武漢就有醫護人員今（9）日上傳肖戰物資到達的照片以表感謝，加上肖戰粉絲們又自主發起捐款與捐物資的行動，截至今日已捐了300多萬人民幣（約1350萬新台幣）。

肖戰第一時間捐了40萬人民幣，隨後又向武漢同濟醫院捐贈了200萬的物資。（圖／翻攝自微博）

肖戰捐贈給武漢前線醫院的物資與醫用的空氣殺菌機今日到達，他在武漢肺炎疫情爆發後，第一時間捐了40萬人民幣，隨後又向武漢同濟醫院捐贈了200萬的物資，當中包含前線人員需要的口罩和殺菌機，都讓前線人員相當感動。

武漢同濟醫院的醫護人員已收到肖戰捐的物資。（圖／翻攝自微博）

拋磚引玉，肖戰的粉絲也在第一時間發起團體捐助，不少粉絲應援團集結起來，累積目前為止捐贈款項300多萬人民幣，加上130箱共65000雙醫用手套給湖北武漢。事實上，肖戰的粉絲熱愛已肖戰之名做公益已經不是新聞，光是2019年就有統計肖戰粉絲參與了120幾個公益項目，公益總投入額高達450萬人民幣。他們甚至有一句名言「所有愛心人士都不配擁有姓名，只有肖戰值得。」

(中時電子報)