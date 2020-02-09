屏東熱帶農業博覽會9日閉幕，縣長潘孟安親自製作爆米香，推出熱博限定口味，有檸檬、紅藜、可可、芒果等，免費提供遊客品嘗。（潘建志攝）

為期22天的2020屏東熱帶農業博覽會9日閉幕，入園人數統計超過110萬人次，雖然為歷年來最低，但仍創造龐大觀光效益。閉幕式上縣長潘孟安親自製作創新口味的爆米香，免費提供遊客品嘗，現場也舉辦採瓜樂活動，邀民眾一起到瓜棚下收採瓜果。

潘孟安說，今年熱博展期較往年為短，加上春節期間陣雨不斷，不過仍有不少人車潮前來， 22天入園人數突破110萬人次。熱博是親子郊遊、家庭旅遊、社團交流的好去處，感謝大家每年造訪熱博，成為春節假期共同歡聚的美好回憶。

潘孟安也現場參與傳統零食「爆米香」製作，還加入屏東縣的農特產品，推出外面吃不到的熱博限定口味，包括檸檬、紅藜、可可、芒果等創意爆米香，並免費提供500份給遊客品嘗，民眾都搶著索取，直呼好吃。

閉幕正好也是園區瓜果作物採收期，縣府也辦理採瓜樂活動，邀請民眾到瓜棚裡一起採瓜慶豐收，慶祝熱博活動圓滿落幕。縣府農業處長黃國榮說，熱博裡最受歡迎的「彩繪稻田」以不同品種的稻米種植，待稻禾成熟後，將會收割後贈送給慈善團體；也相約大家明年見，一起再來見證屏東農業軟實力。

(中時 )