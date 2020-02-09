霧台鄉櫻花正盛開，台24線沿線的櫻花開得燦爛，預計花期到2月底。（霧台鄉公所提供／潘建志屏東傳真）

霧台鄉櫻花正盛開，台24線沿線的櫻花開得燦爛，預計花期到2月底。（公路局第三養護工程處提供／潘建志屏東傳真）

霧台鄉櫻花正盛開，包括台24線沿線櫻花及最受歡迎的「櫻花王」開得燦爛，今年花期正常，吸引許多民眾上山賞花，鄉公所預計花期將至2月底，接下來就是3月山櫻花，鄉長杜正吉歡迎大家上山賞櫻，也能到各部落體驗魯凱族文化。

霧台櫻花前兩年因受到氣候影響，花期大亂，讓遊客抓不準上山賞花時機；今年花期回復正常，台24線沿線櫻花及最受歡迎的「櫻花王」從農曆年前就開花，如今已盛開，霧台成為「櫻鄉」，一樹粉紅美景吸引許多遊客駐足欣賞拍照，絡繹不絕。

最受歡迎的櫻花王已近60歲，是屋主杜志偉30多年前因母親想種樹乘涼，從吉露山上移植這棵山櫻花到庭院，因成長過程中刻意修整其枝椏往旁邊發展，竟意外造成花傘效果；盛開時就像一把大大的粉紅色花傘，成為霧台春季的限定景點。

鄉長杜正吉說，霧台櫻花從1月至3月分3期，目前已是第2期，主要是台24線沿線櫻花及櫻花王，預計花期將至本月底，接著第3期主要是私人土地的山櫻花，屆時鄉公所會和地主合作，設計路標指示，引領民眾一窺霧台祕境櫻花之美。

除了冬季賞櫻，鄉公所也歡迎大家到哈尤溪、神山瀑布遊玩，每年12月至隔年3月是到霧台鄉進行親水活動的最佳時機。霧台鄉去年通過「自然人文生態景觀區」，包括舊好茶石版屋群等各部落景點，都能體驗魯凱族文化。

(中時 )