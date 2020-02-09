500台無人機移動編隊，呈現「台灣燈會2020台中」字樣。（王文吉攝）

500台無人機完美呈現「金錢鼠年送元寶」喜氣圖樣。（王文吉攝）

500台無人機在夜空中呈現「彩色燈籠」圖案。（王文吉攝）

500台無人機呈現「財神送紅包」圖案。（王文吉攝）

台灣燈會第二天吸引爆滿遊客賞燈，根據電信公司大數據統計，主、副展區共湧入超過71萬人次。（王文吉攝）

2020台灣燈會后里主燈區推出史上最大規模的無人機展演秀，不過，彩排、開幕日因風速過大，連續兩天臨時喊卡。今晚在萬眾期待下，500台無人機晚間7點10分及8點10分成功升空，開場帶來絢麗「流星雨」，接著呈現台灣燈會2020台中、財神爺拜年等主題，6分鐘完美展演，閃亮台中夜空，贏得滿場民眾驚呼連連。

台中市政府在台灣燈會推出無人機展演，彩排當天因風速超過4級，臨時廣播通知「風速超過4級，擇日再行展演」。開幕當天預計出動800台無人機，號稱全台、史上最大規模，後來也因天候不佳被迫取消，數萬賞燈民眾聽到廣播宣布，紛紛大嘆「好可惜」！

今天下午無人機團隊又再到森林園區準備演出，演出前大家祈禱「老天爺幫忙」。晚間6點測得風力小於4級，判斷天候合乎標準，園區廣播也預告7點10分無人機展演即將登場。

晚間7點10分，500台無人機緩緩升空，黑夜中光點移動編隊，首先帶來幻彩流星雨，接著變化七彩繽紛光點，呈現台灣燈會2020台中、金錢鼠年送元寶、燈籠、新春快樂、財神送紅包、吹奏薩克斯風、永齡有愛、Taichung等。

500台無人機6分鐘完美演出，贏得滿場民眾驚呼。台中市觀光旅遊局長林筱淇說，昨開幕規劃800台無人機演出，因風力過大，延至本周六晚間7點10分演出。今天晚間7點10分先進行原本表定的飛行演出，8點10分補演彩排日演出，今天呈現的圖像與字樣，演出相當成功順利！

(中時 )