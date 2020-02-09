美國目前各年期房貸利率下降至逾3年新低。隨著春季來臨，美國房市正進入向來最重要的銷售旺季，低利率將進一步刺激美國房市升溫，專家認為這個春季可能成為民眾置產的最後機會。

房貸機構房地美公布迄2月6日止一周，30年固定房貸利率平均3.45％，較前一周減少6個基點，連續3周下跌。15年固定利率下跌3個基點至2.97％。各年期房貸利率下跌至接近2016年大選前水準。

華爾街日報報導，房利美首席經濟師鄧肯（Doug Duncan）認為房貸利率創3年新低，對有房貸戶申請轉貸，和合資格申請房貸的人去鎖定低房貸利率等都是極難得機會。

但美國房價近幾年快速上漲，即使房貸利率走低也讓許多想置產的首購族無力承擔。

房貸利率走低帶動近期美國房市走高，讓去年12月房屋銷售創1年新高，像成屋銷售月增3.6％至554萬戶。

研究機構Inside Mortgage Finance指去年金融機構承辦房貸量為2006年來最高。

房利美的1月買房信心指數（HPSI）93點，月增1.3點和年增8.3點，連續3個月走高。

房貸利率走低帶動房貸戶轉貸情況明顯增加。美國抵押貸款銀行協會（MBA）上周三公布迄1月31日止當周申請轉貸案數量較前周大幅增加15％。

房貸數據商Black Knight估計目前1,130萬屋主符合資格申請轉貸並從中受惠，為歷來符合資格第2高，平均每月可藉此省下268美元。

但專家認為低房貸利率不一定對首購族有利。因為低利率會增加民眾與投資人購買更多住宅的能力而助長房價上漲。

MarketWatch報導，Realtor.com分析師史匹安努（Sabrina Speianu）認為房價持續上升會降低民眾負擔能力，這個春季可能是想要置業民眾最後進場的機會。

(工商 )