第92屆奧斯卡金像獎頒獎典禮將於台灣時間10日上午9點在加州洛杉磯好萊塢杜比劇院登場。每年的入圍名單都有締造紀錄與奇蹟的可能性，在2020年頒獎典禮開始前，有幾個現象值得搶先了解，也要記得10日一早鎖定《中時電子報》的完整奧斯卡報導。

一，史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）憑《婚姻故事》和《兔嘲男孩》入圍最佳女主角和女配角，是第12人創下同年度入圍兩項類別的紀錄。先前11人包括雪歌妮薇佛（1989年）、艾爾帕西諾（1993年）、艾瑪湯普森（1994年）、傑米福克斯（2005年）、凱特布蘭琪（2008年）等，但目前還沒有人同時奪下二獎。

二，同時奪下最佳女主角和最佳電影的作品已經時隔15年未出現。最後一位獲獎的是希拉蕊史旺（Hilary Swank）與她2004年作品《登峰造擊》。而這個情況看來在今年似乎仍會繼續持續。

山姆曼德斯執導的《1917》本屆搶獎呼聲高。（IMDB)

三，如果山姆曼德斯（Sam Mendes）贏得最佳導演，那將是奧斯卡歷史上二獲導演獎的最大時間間隔。他在2000年首次憑《美國心玫瑰情》得獎，即有可能會在20年後以《1917》史詩片再次取得勝利。在此之前，比利懷德（Billy Wilder）的時差最大，他的兩個導演獎相隔15年，分別是《失去的週末》（1945年）和《公寓春光》（1960年）。另外《1917》同時入圍最佳導演與影片獎，此現象在過去7年中僅發生兩次，其中之一就是也打著一鏡到底拍攝的《鳥人》。

四，多對親友短兵相接。最佳影片出現競爭的情侶檔，也就是《她們》導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）和《婚姻故事》導演諾亞波拜克（Noah Baumbach），兩人2011年開始約會現育有一子，今年還將在劇本獎上一較長短，儘管潔薇是改編劇本，波拜克是原創劇本。之前類似的例子是2009年詹姆士卡麥隆（James Cameron）和凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow），但他們18年前已離婚 。

《寄生上流》有望創下多項新紀錄。（CatchPlay提供）

另外同為親人廝殺的還有蘭迪（Randy）、托馬斯紐曼（Thomas Newman）堂兄弟，分別在《婚姻故事》和《 1917年》獲最佳原創電影音樂提名。蘭迪此前提名20次兩次獲獎，托馬斯曾獲得14次提名。還有父子檔邁克爾（Michael）、克里斯汀明克勒（Christian Minkler），則共同提名最佳混音獎。

五，《寄生上流》是第一部獲得最佳影片提名的韓國電影，也是第6部獲得最佳影片和國際電影提名的作品。之前獲雙重提名包括去年的《羅馬》、2012年的《愛．慕》、2000年的《臥虎藏龍》等。

六，詞曲作者黛安娜華倫（Dianne Warren）第11次入圍項奧斯卡最佳原創歌曲（憑電影《不可能的奇蹟》中的「I’m Standing With You」），目前是史上提名最多次仍未獲奧斯卡獎的女性。

(中時 )