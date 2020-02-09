周一(10日)清晨各地氣溫會再次下降，台南以北及東北部地區低溫僅11至14度，北部及東北部天氣更是偏冷，台灣4縣市加金門有10度以下氣溫發生的機率，氣象局已對上述區域發布低溫特報。未來一周兩波鋒面報到，氣象局在臉書粉專PO出一張圖，讓民眾秒懂其影響程度。周一清晨新竹市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣受大陸冷氣團影響，有10度以下氣溫發生的機率。周一時台灣多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，白天起冷氣團減弱，各地氣溫開始回升，日夜溫差偏大。

氣象局在臉書粉專PO出一張圖提醒未來一周天氣，未來一周前半周的天氣較穩定，周一清晨氣溫仍低，從周一白天起至周三逐漸回暖。

到了周四、周五鋒面通過台灣北部海面，再加上西南瘋影響，西半部及東半部的降雨機率開始增高，有陣雨或雷雨、亦有局部較大雨勢發生的可能性；花東地區有短暫陣雨。直到周六天氣才短暫變穩定。

到了下周日(16日)可能有另一波鋒面通過，再加上東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼、降雨機率升高；中南部則是日夜溫差稍增大。

(中時電子報)