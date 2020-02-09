108學年HBL高中籃球聯賽今天點燃8強賽戰火，首日男子組也安排上季冠、亞軍能仁家商和南山高中對戰精彩戲碼，前三節能仁曾領先雙位數，第4節後段南山追到67比67平手，不過南山緊要關頭發生失誤，能仁則是王凱裕三分球加王鈞聖兩分球助隊再度站上領先，終場衛冕軍能仁77比73再度氣走南山。

能仁共4名球員得分上雙位數，王鈞聖、游艾喆各17分，游艾喆並有8籃板、8助攻，王凱裕贊助11分、11籃板；南山陳力生21分全場最高，陳冠中16分加5籃板、6助攻，宋昕澔補上15分。

賽後南山教頭許時清指出，球員太嫩、不夠冷靜，把握度沒有能仁球員好，又想賴犯規，他也半開玩笑說：「也還好沒有開放觀眾進場看球，不然可能投籃命中率會更低。」

能仁家商啦啦隊的熱情是HBL場邊經典畫面之一，賽後王凱裕、游艾喆坦言有點有小影響，因為最重要的是家人無法在場邊幫他們加油，游艾喆補充：「家人特地為了要看8強賽排假，很能來我們都很失落，不過球賽還是要認真打，其他隊也沒有加油團，大家都很公平，先努力拚進4強，希望到時候疫情受到控制，讓球迷可以進台北小巨蛋看比賽。」

能仁先過了南山這關，王凱裕說：「接下來兩場目標再拿下兩座山東山高中和泰山高中，讓我們8強賽可以更加穩定軍心。」

(中時 )