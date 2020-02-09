近日副總統當選人賴清德訪美，不僅進入白宮訪問，更出席華府一年一度「國家祈禱早餐會」，對此陸方似乎不太滿意。據陸媒「環球時報」報導，權威人士表示，近期民進黨當局加大台美勾連，倚美抗陸，策劃賴清德訪美，加緊謀「獨」，軍方有關行動具有濃厚警告意味。

國防部今日發布大陸機艦「遠海長航」資訊，並在今年首次曝光我F-16戰機近距監控共軍轟六戰機畫面。國防部表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。

(中時 )