共軍繞台警告！陸媒：不滿賴清德訪美 倚美抗陸 22:312020/02/09 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣F-16戰機監控共軍轟六戰機畫面。（圖／國防部） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日副總統當選人賴清德訪美，不僅進入白宮訪問，更出席華府一年一度「國家祈禱早餐會」，對此陸方似乎不太滿意。據陸媒「環球時報」報導，權威人士表示，近期民進黨當局加大台美勾連，倚美抗陸，策劃賴清德訪美，加緊謀「獨」，軍方有關行動具有濃厚警告意味。 國防部今日發布大陸機艦「遠海長航」資訊，並在今年首次曝光我F-16戰機近距監控共軍轟六戰機畫面。國防部表示，中共殲11、空警500、轟6等型機，於本日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，執行遠海長航訓練。 (中時 ) #賴清德 #戰機 #國防部 #11 #警告 也許您會感興趣 推薦閱讀 美宗教自由會議 稱賴清德「台灣副總統當選人」 15:282020/02/05 政治 誰說延後開學很開心？11歲「小嘉玲」吳以涵反應超崩潰 22:022020/02/05 娛樂 賴清德今會晤美國務院高層 04:102020/02/06 政治要聞 賴清德拜會白宮國安會！寫下台美斷交以來最高層級紀錄 05:512020/02/06 政治 賴赴白宮國安會 台美斷交以來最高層級 04:102020/02/07 政治要聞 世衛疫情報告仍不當稱呼台灣 資訊更新慢 08:372020/02/07 國際 《半導體》耳溫槍爆急單，盛群多頭火力全開 11:082020/02/07 財經 賴清德出席美國國家祈禱早餐會 與川普同台 19:202020/02/07 政治 賴清德川普 同場出席早餐會 04:102020/02/08 社會新聞 突破之旅 仰賴台美印太合作搭橋 04:102020/02/09 政治要聞 兩岸熱門新聞 無視居家隔離！遊湖北返家還趴趴走 全家遭「強行抬走」 - 兩岸 共軍繞台警告！陸媒：不滿賴清德訪美 倚美抗陸 - 兩岸 武漢風暴》司機一開20天 變幽靈貨車 - 兩岸 湖北官方：5種藥物可抑制新冠肺炎 - 兩岸 染新冠肺炎還參加千人宴被罵「毒王」 當事人回應：很抱歉 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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