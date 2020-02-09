為因應新冠肺炎疫情持續擴散，新加坡媒體《早報》報導，當地2所知名大學宣布自明日起，取消50人以上的大班課程和大型活動。

新加坡國立大學高級副校長楊國柔教授昨日發送電郵告知學生，學校針對橙色疾病應對級別作出額外防範措施，從2月10日起，所有超過50名學生的大班課程將被取消，改採線上授課。至於少於50名學生的課程暫時不受影響。同樣的，所有超過50名參與者的計畫和活動也將取消或延期。

此外，所有學生和教職員皆須在每天上下午測量體溫，並上線更新聲明。國大也設立3個體溫檢測站點，讓所有進入校園建築和辦公室的訪客進行體溫檢測。

《新明日報》則獲南洋理工大學機械工程系學生通報，稱收到教授通知，為遵循教育部發出的指導原則，下週二全職學生的物理講堂課將取消，後續安排等候通知。小班課程則不受影響，如期進行。接下來幾周，學校也將持續通知測驗相關安排。

1名不願具名的國大教職人員說，她每次上課都要面對約30名至50名學生，難免擔心會交叉感染，「我1周要教8堂課，累積起來有300個學生，總共要上課16小時。病毒在潛伏期會傳染，所以我挺擔心的，希望大家能戴口罩上課，也更注意自己的衛生。」

就讀電子科系的國大生王子歆（18歲）對於政府取消校內的大型集會做法表示肯定，認為可有效預防傳播，但他認為，「每次在實驗室上1堂課要3小時，每堂課有47個學生。這學期我拿了6個課程，小組課堂約有40人。因此我希望能更換成空氣流通性更好的大教室。」

(中時 )