武漢肺炎疫情持續延燒，大陸目前確診病例已累計達3.7萬起，死亡人數更多達813人，不少地區的民眾被要求在家中隔離。日前在大陸的社群媒體瘋傳一段影片，從畫面中可以看到，該戶民眾拒絕居家隔離，防疫人員直闖進他們的家中，將一家人拖離帶走，進行強制隔離，引發網友熱議。

影片中可見，防疫人員原本先是好聲好氣地勸導他們，趕緊把東西收拾好一起離去，但這一家人怎麼樣都不願意配合，隨後這群身穿防疫服的工作人員只好一擁而上，強行將他們都帶走，一名男子整個人倒在地上，死命抵抗，最後被防疫人員抬著四肢離去。

這段影片一度在貴州瘋傳，網友都以為是發生在當地的案例，不久後當地官媒便澄清指出，該戶民眾是來自昆山的董姓一家，他們自湖北返家後，無視政府明令的居家隔離規定，也不管防疫人員的勸阻，在這期間屢次外出，於是董姓一家人在3日下午被強制進行隔離。

防疫人員上門後，這家人仍拒絕配合帶離，不斷拉扯抵抗，還踢踹工作人員，甚至是扯破他們的防疫服。根據《貴州日報》報導，董姓一家人均被公安機關依法處以行政拘留5天，目前正在當地的隔離地區接受強制隔離，將在隔離後依法接受懲處。

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(中時電子報)