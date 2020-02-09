武漢肺炎疫情延燒，澳門的娛樂產業更是受到一大打擊，女星安以軒的老公就是澳門知名企業德晉集團的行政總裁及慈善會主席。德晉宣布將捐贈兩千萬港幣（約台幣7600萬新台幣），和捐給湖北省與澳門特區各10萬個口罩。

陳榮煉以集團名義捐贈2千萬港幣與20萬個口罩給湖北與澳門。（圖／翻攝自安以軒微博）

德晉集團昨（8）日在澳門日報上刊登捐贈新聞，今日也在微博上發表此消息，表示「德晉集團及德晉慈善會在疫情發生第一時間就在全球各地廣泛採購口罩及相關物資，援助澳門及內地的抗疫工作。在澳門中聯辦協助下，將捐贈港幣二千萬元及十萬個口罩予湖北省。此外還將捐贈十萬個口罩予澳門特區政府，用於澳門地區的防疫工作。」

陳榮煉為德晉集團的行政總裁及慈善會主席。（圖／翻攝自微博）

陳榮煉表示，連日來新型肺炎的疫情都牽動著全球華人的心，當前正處於疫情防控救援的關鍵時期，大家將同舟共濟、齊心協力應對困難挑戰。配合特區政府的防疫工作，為減少人群聚集和病毒傳播的風險，集團亦響應特區政府建議，豁免員工上班十五日，只限緊急工作人員上班，同時響應行政長官賀一誠先生的呼籲，要求員工在此期間在家休整勿外出。

(中時電子報)