美中全球爭霸，科技，是雙方誰也不可能放棄的舞台；誰擁有了科技的領導權，誰就將在經濟、軍事、教育上全面領先。而半導體，更是科技競爭的重中之重。

台灣半導體崛起 中國看在眼裡 傾全力猛追

當中國全力發展半導體產業時，台灣廠商能有什麼樣的角色和機會？要回答這個問題，必需先回顧過去30年，兩岸半導體發展的歷史。

1980年，聯電成立；7年後，台積電成立。40年的時間裡，台灣半導體產業的崛起，帶動台灣經濟結構升級。這些現象，中國自然看在眼裡，但2000年之前，受制於美國對半導體精密設備輸入中國的禁令，中國自90年代第8個5年計畫投入250億人民幣發展半導體，1993年才開始有了第一座次微米生產能力的半導體廠。

2000年，是台灣和中國半導體製造競逐的關鍵一年。這一年，中國準備次年加入世界貿易組織（WTO），美國放寬對中國半導體精密設備的管制，全球半導體業者都摩拳擦掌，準備搶進中國市場。

2000年10月，「北京微電子國際研討會」召開，時任北京市委書記賈慶林、北京市長劉淇、信息產業部長吳基傳出席了這場大會，台下來了不少台灣重量級半導體廠高階主管。北京為了吸引台灣半導體廠投資，拿出了不少誘人的政策工具，對部分企業土地使用零租金，提供道路、電力、熱力、

通訊、天然氣，為期30年，也給予政府參股及貸款貼息優惠。同年12月，中國信息產業部司長張琪更到竹科拜訪廠商。

此前台灣祭出「戒急用忍」政策，限制半導體業者登陸，但台灣半導體人才仍陸續登陸。當時所有人最關注的案子，就是誰能率先設立中國第一個12吋晶圓廠。這是歷史關鍵的一刻，因為中國電子組裝產業正在興起，在中國製造的IC可以就近賣給客戶；此時，中國若是祭出高關稅，就足以保護自有的半導體製造產業，也可以透過上市手段，快速吸納資金，用錢換技術，或是進行國際合作，快速超車台灣。

中芯成立具指標 張汝京站在風口 未創奇蹟

2000年，中芯國際就是在這樣的背景下成立。2004年，中芯宣布在北京興建中國第一座12吋晶圓廠，同年在美國紐交所和香港聯交所上市。中芯創辦人張汝京原本是德州儀器建廠小組主管，德州儀器營運轉型，不再蓋廠，張汝京就在台灣成立世大半導體，後來世大被台積電併購，張汝京再次黯然離開。創立中芯，再次把張汝京推向時代的風口。

(中時電子報)