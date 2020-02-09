總統大選後，高雄市長韓國瑜回歸市政，卻面對罷韓的危機。不過，資深媒體人羅友志卻分析說，疫情延燒加上人健忘的特質，韓應能度過罷韓危機。他也認為，韓國瑜目前專心市政上，就是刻意讓自己戴上「政治口罩」。

羅友志接受香港媒體《中評社》專訪時分析說，疫情延燒加上人健忘的特質，韓國瑜應能度過罷韓危機，他也認為未來韓國瑜必再起。因為200多萬鋼鐵韓粉還在，而且民進黨好鬥的性格，黑韓產業鏈沒斷，代表韓國瑜的政治能量還在。

羅友志認為，韓國瑜目前專心市政上，是刻意讓自己戴上「政治口罩」。原因有三：第一，敗軍之將不言勇，已經敗選，再講自己多厲害，會有反作用力；第二，面對罷韓的力道，採取不反駁、不應對、不刻意挑釁，避免罷韓「疫情」燒得更旺；第三，避免消耗自己過多的政治能量，凡是去盡緣分必定早。

羅友志進一步指出，一般選舉與罷免在議題操作、人口結構與思考邏輯完全不同，選舉是相對理智行為，罷免則是在傷害人，投蔡英文的人是否還會支持罷免。還有人會逐漸遺忘，像民進黨在九合一選舉大敗，但2020大選卻能大勝。另疫情的爆發，民進黨政府忙於防疫，口罩之亂表現也不是很好，罷韓的力道衰減，罷韓通過的機率低。

(中時電子報)