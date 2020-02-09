由於武漢肺炎疫情延燒，造成台灣民眾到處搶購口罩，甚至引發不少紛爭。但一名人夫在臉書上透露，自己的太太患有紅斑性狼瘡，有3位網友知道後，捐了口罩給她，讓太太感動到一直哭，因此在這代替太太致謝。

原PO臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，自己的太太因為罹患紅斑性狼瘡，有好心網友知道後，主動捐出口罩給太太用，甚至還開導她，讓她太太感動到落淚，並承諾「會勇敢活下去」。

原PO接著說到，但因為太太暴瘦10公斤，臉頰小很多，只能帶大號的兒童口罩，因此他們決定先把口罩讓給其他癌症病患，把這份愛心傳下去，「藥局要我們等3月看看大孩童口罩」。

故事一出，底下網友看了都十分感動，甚至有人也想捐口罩給原PO，「加油，自我健康管理要做好喔」、「兒童口罩大小可以嗎？需要的話一包給您」、「我也是SLE、其實只要做好日常生活自我管理、就可以平常心去面對它了」。

(中時電子報)