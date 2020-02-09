鴻海旗下富士康原本計劃在2月10日復工，但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響驚傳取消相關復工計劃。對此，深圳市龍華工信局9日晚間稱，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產計劃被政府叫停」為不實訊息，企業生產復工情況將及時向社會公佈。

日經亞洲評論早前報導，受新冠病毒疫情影響，中國政府早前叫停富士康復工計劃。然而，路透稍晚報導，深圳市政府9日表示，他們並沒有阻止富士康復工計劃，「一旦核查工作完成，公司將重啟生產」。

(工商 )