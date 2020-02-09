富士康開工受阻？深圳龍華工信局：正審核復工條件 23:052020/02/09 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海旗下富士康原本計劃在2月10日復工，但受新型冠狀病毒肺炎疫情影響驚傳取消相關復工計劃。對此，深圳市龍華工信局9日晚間稱，目前核查工作正在有序進行中，網傳「富士康恢復生產計劃被政府叫停」為不實訊息，企業生產復工情況將及時向社會公佈。 日經亞洲評論早前報導，受新冠病毒疫情影響，中國政府早前叫停富士康復工計劃。然而，路透稍晚報導，深圳市政府9日表示，他們並沒有阻止富士康復工計劃，「一旦核查工作完成，公司將重啟生產」。 (工商 ) #復工 #計劃 #富士康 #生產 #龍華 也許您會感興趣 推薦閱讀 富士康若停工 iPhone恐斷貨 04:092020/02/05 焦點新聞 最大生產基地在武漢 聯想：短期內恐生產滯後 04:102020/02/05 全球財經 商億-KY杭州子公司 復工延至18日 04:102020/02/05 證券．權證 澤尻英龍華染毒下場出爐 判刑1年半緩刑3年 14:452020/02/06 娛樂 2月10日復工？各地台商停看聽 04:092020/02/07 焦點新聞 鴻海線上法說：拚10日全面復工 04:092020/02/07 財經要聞 工具機業伸援手！口罩產線建置時間大幅縮短 09:202020/02/07 財經 浙江宣布台資企業復工 要依法做好相關工作 17:192020/02/08 財經 浙復工新規 專家籲台企靈活應對 04:092020/02/09 焦點新聞 憂病毒擴散 富士康10日開工受阻 04:092020/02/09 全球財經 財經熱門新聞 台股下殺有人超爽…3達人曝遭錯殺股 - 財經 曾是老謝恩人 這公司股價剩個位數 - 財經 新晶片砍價洩密…台積電7奈米老大換人 - 財經 兩岸半導體纏鬥30年 留在台灣勝率是... - 財經 油價恐怖暴跌！沙國減產 殺出攔路虎 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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