馬利共和國科拉琴音樂家西索科（Ballake Sissoko），日前樂器被美國海關以安全為由拆解，他在臉書發文表示，「零件都在，但再也裝不回去了。」

科拉琴是西非傳統樂器，共有21條弦，琴身像歐洲的魯特琴，但定弦的配置，又像是豎琴，音色豐富，西索科可說是國際上演奏科拉琴的佼佼者。

事情發生在日前西索科剛結束美國巡演行程，轉到巴黎時打開樂器箱，發現樂器已被拆解，裡面還有一張美國海關的單子，通知他樂器箱已被打開檢查，讓他無言以對。

西索科表示，「科拉琴是非常脆弱的手工樂器，而且我的琴是特別量身打造，音色很特別，怎麼可以就這樣拆開來？如果是一把史特拉迪瓦里名琴，海關敢這樣拆解嗎？」

西索科在臉書上發聲，引起許多音樂人關注，並要求美國海關道歉，美國運輸安全管理局也在了解來龍去脈後，向音樂家表達歉意。

但西索科說，「就算花時間重新組裝回來，這些定弦、琴橋等配置的大調整，都不會是原本那把琴的聲音了。」

(中時 )