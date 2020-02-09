李欣恬／綜合外電報導

熱愛使用法吉歐利鋼琴的加拿大鋼琴家休伊特（Angela Hewitt），日前心愛的鋼琴被搬運公司不慎毀損，她在臉書上發文表示痛心，卻也不忘貼心地說：「至少沒有人因此受傷」、「希望我的琴，在天堂過得開心」。

休伊特表示，事情發生時，她才剛完成近期的錄音，「我對這次的錄音成果很滿意，正當在和製作人討論時，搬運公司來跟我說，他們把我的琴摔壞了。」

休伊特說，這台琴可說是她的親密戰友，打從2003年起，就與她完成許多音樂會、錄音，「現在發生這樣子的事情，簡直不敢相信，但琴板的金屬框架已經毀損，更不用說琴蓋了，總之，整台都壞掉了。」

在事後，搬運公司已被究責。休伊特無奈表示，之後申請保險，再重新有一台新琴，可能得等上一段時間，而她「親密戰友」的聲音，也只能在唱片裡重溫，「希望我的鋼琴，在天堂過得開心。」

(中時 )