學姊黃瀞瑩10日將回鍋北市府副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1601元。網友表示，2/7（五）發徵才公告期限至2/10止，2/8（六）神速錄取黃靜瑩，真有效率啊！
根據北市府祕書處最新人事名單，黃瀞瑩10日將回鍋北市府副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1601元。
雖然回鍋市府依舊擔任副發言人，但因為先前是占北市資訊局的機要缺，遭議員質疑違反機要人員任用辦法，再回到市府則正名為媒體事務組聘用主任研究員，但薪水也由原本5萬多，增加為6萬1601元。
不過這項人事案，被網友發現，是2月7日晚間9點多在網路上公告「臺北市政府秘書處公告聘用人員徵才明細」，細節如下：
職稱：聘用主任研究員
薪點：494薪點（新臺幣61,601元）
名額：1人
性別：不拘
上網期間：上網日起至109年2月10日
注意，上網期間是上網日（2月7日）起至109年2月10日，但還沒等到2月10日，就在2月8日下午4點多，北市府就公布錄取人員名單，正取一名黃○瑩。
網友表示，2/7（五）發徵才公告期限至2/10止，2/8（六）神速錄取黃靜瑩，收件期限都還沒到就已經公佈錄取，真有效率啊！
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。