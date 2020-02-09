臺北市政府秘書處聘用人員徵才明細。（取自北市府網站）

臺北市政府秘書處聘用人員徵才明細，上網時間是2月7日。（取自北市府）

臺北市政府秘書處聘用人員甄選錄取人員名單，時間在2月8日。（取自北市府網站）

學姊黃瀞瑩10日將回鍋北市府副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1601元。網友表示，2/7（五）發徵才公告期限至2/10止，2/8（六）神速錄取黃靜瑩，真有效率啊！

根據北市府祕書處最新人事名單，黃瀞瑩10日將回鍋北市府副發言人，職缺由機要改為媒體事務組聘用主任研究員，薪水也從5萬多提高6萬1601元。

雖然回鍋市府依舊擔任副發言人，但因為先前是占北市資訊局的機要缺，遭議員質疑違反機要人員任用辦法，再回到市府則正名為媒體事務組聘用主任研究員，但薪水也由原本5萬多，增加為6萬1601元。

不過這項人事案，被網友發現，是2月7日晚間9點多在網路上公告「臺北市政府秘書處公告聘用人員徵才明細」，細節如下：

職稱：聘用主任研究員

薪點：494薪點（新臺幣61,601元）

名額：1人

性別：不拘

上網期間：上網日起至109年2月10日

注意，上網期間是上網日（2月7日）起至109年2月10日，但還沒等到2月10日，就在2月8日下午4點多，北市府就公布錄取人員名單，正取一名黃○瑩。

網友表示，2/7（五）發徵才公告期限至2/10止，2/8（六）神速錄取黃靜瑩，收件期限都還沒到就已經公佈錄取，真有效率啊！

(中時電子報)