針對大陸傳染病學專家鍾南山表示，新冠肺炎可能會人傳人。資深媒體人趙少康則直言，當時他就曾說過，病毒絕對會人傳人。

趙少康在《TVBS戰情室》節目中表示，他在他的廣播節目裡說過，怎麼不會人傳人，不然那些人怎麼得到的，難道每個人都去吃野生動物，不可能。所以他當初說不可能，絕對會人傳人，他也是第一個在節目中說不可能不人傳人。

趙少康表示，當初有人說會有限度人傳人，只有夫妻會傳染，但其他人也被傳染後，到了1月20日，鍾南山就說可能會人傳人，1月23日，浙江、廣東、湖南等多個省陸續啟動一級應急響應、廟會等等活動都關閉。而1月30日WHO也改口說，武漢肺炎列為最高警戒級別的公共衛生事件。2月1日確診病例突然突破1萬例，絕大多數都出現在中國大陸。

趙少康認為，若剛開始，對疫情提醒人會傳染，大家要小心，也許起初就會把它控制得比較好，結果湖北的500萬人已經提前回鄉了，他們到各地會引起多大的問題？

趙少康還點出，大陸如今為了防疫，各種標語都出來了，「口罩是呼吸機，您老看著二選一。現在請吃飯的都是鴻門宴。」、「串門就是互相殘殺，聚會就是自尋短見。」、「今天到處亂跑，明年墳上長草。」

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(中時電子報)