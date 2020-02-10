作為 2019 – 2022 年戰略計劃的一部分，盈豐銀行EFG International將深入發展亞太區市場，並推出一個全面的多託管平台，旨在加強盈豐銀行全球獨立資產管理服務。新平台與 AM-One AG合作開發。AM-One AG是Expersoft Systems AG的子公司，後者專門為資產和財富管理經理提供創新性軟體解決方案。新服務已於2019年9月1日推出。經此舉措，盈豐銀行 EFG 進一步深入全球獨立資產管理領域。

多託管平台包括多種功能，從客戶關係管理到投資組合管理和報告，以及合規性和風險管理。作為新服務的一部分，獨立資產管理經理可以全面利用來自盈豐銀行 EFG 預訂中心的自動保管人數據饋送，以及使用盈豐銀行的多元投資解決方案服務和產品組合。

為向獨立資產管理經理推出更好的服務，盈豐銀行EFG與Expersoft Systems AG的子公司 AMOne AG深入合作。Expersoft Systems AG 是一家總部位於瑞士Zug的全球性金融科技公司。這款由兩家公司合作推出的綜合服務平台，可以為盈豐銀行獨立資產管理服務的客人創造巨大的價值，因此獲得盈豐銀行亞大區副總裁Angela Bow等一眾管理層人員的推崇。

盈豐銀行EFG與Expersoft Systems AG的子公司 AMOne AG深入合作

盈豐銀行 EFG International 首席執行長Giorgio Pradelli 表示：「正如我們在2019年3月13 日的投資者新資訊中所宣佈，進一步擴大公司獨立資產管理的服務範圍是我們的首要任務。特別是在國內市場瑞士，我們將會緊抓機會，並重點著眼於中型獨立資產管理經理。我們很高興與AM-One合作推出一個綜合性的、量身定制的平台，進一步提升我們原本已經很全面的產品與服務。」

Expersoft Systems AG 首席執行官Philipp Bisang表示：「盈豐銀行倚靠AMOne的智慧技術解決方案和綜合服務方面的專業知識，為獨立資產管理群體提供資訊和服務，我們為此感到榮幸。我們熱切關注新平台的動向，平台能夠滿足當今市場環境對效率及敏捷性的要求，將使獨立資產管理人更加專注於他們的核心業務。」

關於盈豐銀行 EFG 獨立資產管理服務

盈豐銀行 EFG 的獨立資產管理團隊由駐紮在世界主要金融中心—瑞士，盧森堡，摩納哥，邁阿密，新加坡和香港—的專業顧問組成。他們與投資、信貸、理財和公司財務方面的專家合作，整體管理客戶賬戶。 不久前，盈豐銀行 EFG 被《財富簡報》雜誌評為東南亞區「為家族辦公室和私人銀行服務的最佳外部資產管理公司」。

(中時電子報)