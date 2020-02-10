王姓律師去年利用接見涉性侵案的賴姓受刑人機會，在訴訟文件內夾帶30張性愛淫照「闖關」，欲交給賴男獄中「解悶」，被監所檢查時查獲。律師公會認為王男違反律師倫理，移付台灣律師懲戒委員會究責，律懲會決議申誡。

律懲會指出，台中市賴姓男子被控假裝生病，佯請求買藥為由，誘騙女性友人到其住處下藥性侵，王姓律師為負責賴男二、三審訴訟的律師，2018年12月最高法院駁回賴男上訴，賴被依藥劑強制性交罪判刑7年8月確定，須入監服刑。

去年1月11日下午，王到台中看守所接見發監執行的賴男時，將男女性愛猥褻照片2本共30張，夾藏訴訟文件中交給賴。賴在律見結束後，被監所人員檢查身體時搜出，賴並向監所指控是王主動交付，看守所通報檢察官處理。

事後，台中律師公會認為王違反律師法、律師倫理規範移付律懲會懲戒。據了解，王男坦承夾帶淫照給賴，是因賴先前在羈押期間一再向他索取淫照，他雖多次拒絕，但因賴案件被判刑確定，對他辯護過程有諸多不理性指責，為了撫平賴情緒，認為若再拒絕索照會引發衝突，才出此下策。賴指證他主動交付淫照，並非事實。

律懲會認為，王男行為損及律師名義、信用、品味、榮譽及尊嚴，亦違反善良風俗及獄政管理，事證明確且違規情節重大，審酌王坦承違失，決議申誡處分。

(中時 )