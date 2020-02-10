凱特喜歡照相，心愛的兒女成了她的最佳模特兒。

劍橋公爵夫人凱特的王室公務行程滿滿，在梅根和哈利王子脫英後，更是馬不停蹄，忙著四處跑行程。

不過，據英國《快報》（Express）9日報導，當她離開公眾視線時，除了享受和夫婿威廉王子及3名子女的共處時間外，也有些令她樂此不疲的嗜好，例如照相。她不但自己照得開心，連6歲的大兒子喬治，還有4歲的女兒夏綠蒂，也都耳濡目染，學起了照相。

凱特熱愛藝術，嫁入英國王室後，更成為成為倫敦兩家最著名藝術學院的贊助人。事實上，她在聖安德魯斯大學（University of St. Andrews）攻讀的是藝術史，而畢業論文寫的就是攝影。也難怪，她會把這嗜好傳給子女。

凱特酷愛攝影

凱特透露，喬治和夏綠蒂很愛出去拍照，而她教他們，要觀察周遭的一切。「也許在你面前，或是在遠方，」她說，「但選好主題後，就要加以聚焦。」凱特說，喬治和夏綠蒂超愛跟她一起拍照。

除了拍照外，凱特也很愛著色。威廉告訴世界暢銷著色書《秘密花園》（Secret Garden）創作者喬漢娜‧貝斯福（Johanna Basford）說，她超愛為《秘密花園》著色。

(中時電子報)