國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／資料照片）

對於民進黨立委發起「我罩你，你先領」活動，國民黨台北市議員王鴻薇表示，她本來覺得真的好有愛心，但發現綠委把口罩當做政治鬥爭工具，因此呼籲前民進黨立委林靜儀醫師，快去檢舉這些綠委同事吧！

口罩實名制於2月6日開始實施，而民進黨立委林楚茵、吳思瑤、范雲、洪申翰、賴品妤當天在捷運站出入口發起「我罩你，你先領」活動，呼籲健康的民眾不用急著領口罩，應把口罩留給第一線醫護人員與更需要的人。根據《自由時報》報導，林楚茵批評馬英九、柯文哲、韓國瑜，「把口罩拿下來，留給更需要的人」。

而國民黨台北市議員王鴻薇在臉書表示，她本來覺得真的好有愛心，未料這群人一翻臉大罵起柯文哲，馬英九，韓國瑜，要他們摘口罩，這是怎麼回事？

王鴻薇要這些立委，回去看看「會做事」的院長是怎麼擺出帥帥的POSE做文宣叫大家戴口罩，勤洗手。她批評民進黨立委神經錯亂，雖然她仍然肯定禮讓口罩行動，但看不慣政治鬥爭嘴臉，只是把口罩當做政治鬥爭工具！

王鴻薇也呼叫林靜儀，雖然林靜儀已不是立委了，但做為一位專業醫師，如果林靜儀1月23日臉書發文是本於專業，那趕快去檢舉這幾位綠委，叫指揮中心開罰他們吧！

按林靜儀醫師曾於1月23日在臉書貼文表示，叫大家在疫情防治時不需戴口罩，恐違反傳染病防治法，請指揮中心開罰！

(中時電子報)