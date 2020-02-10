武漢肺炎持續延燒，各地企業是否能順利開工如今也成未知數，經濟活動大幅受限，這也使得經濟火車頭房地產產業前景黯淡，外媒分析，產值高達3兆美元的房市若衰退，將導致大陸今年首季的GDP成長率狠摔至4%。

據英國《金融時報》報導，大陸房市貢獻其GDP約25%，疫情持續延燒也讓許多建案推遲銷售，投資客也擔憂景氣前景停下腳步，在第一波封城行動開始實施不久後，廣西等省分就推遲建案銷售。

北京房地產仲介Tina Yu指出，許多有需求的民眾不是被禁止出門，就是被疫情狀況嚇到不敢出門，資金不在再流入市場的情況下，導致建築工地也跟著停擺，也不敢保證在10日開工後，所有的單位也會如期開工，若疫情擴散，將有更多民眾不敢出門看房。

高盛首席大陸股票策略師劉勁津指出，相較於SARS、MERS疫情對於大陸經濟影響，房地產業將是受到最嚴重打擊的產業之一，近幾周房地產銷售活動基本上已經停止，目前尚不清楚何時會恢復銷售、建案興建。

麥格理資本首席大陸經濟學家胡偉俊認為，武漢肺炎爆發前，大陸房市早就面臨4年榮景後的轉折點，大陸經濟成長下行壓力沉重，加上去年大陸GDP成長率勉強保6，這場危機將讓大陸首季GDP成長率落至4%，創下自1990年來最低速成長的紀錄。

(中時電子報)