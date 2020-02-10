在武漢肺炎疫情肆虐之際，內政部上周召集相關單位研商修正《人民團體法》，令熟悉工商團體運作的企業人士相當錯愕！該人士表示，民進黨政府忙於防疫時，竟還能騰出手來，有餘力思考如何弱化、分化工商團體，將打亂現有公協會的運作模式，動搖工商團體的生態。

內政部提出《人民團體法》修正草案的重點之一，是未來同一區域內不受「一會為限」限制，同時，將過去許可制改為登記制，內政部官員強調，修法是為了推動「民間團體自治」，《工業團體法》、《商業團體法》則暫時不受影響。

然而，熟知《人民團體法》的企業人士指出，這表示未來只要有人想當理事長都可以「揪團」組成同一類公協會，而首當其衝的就是適用《人民團體法》的工商協進會，只要法通過實施了，有人病毒入侵般產生細胞分裂式的出現N＋1個「工商協進會」，當舉目所望都是理事長時，誰有影響力？「當然是誰跟當朝關係最親的那一位了。」

對於工總、商總，雖然內政部強調暫時不會動《工業團體法》、《商業團體法》，但是，過去民進黨執政時，也曾動手朝相同方向修正，敏感的企業人士指出，這就像武漢疫情是從境外進入，內政部也只是從外圍的《人民團體法》開始，下一步就會是《工業》、《商業》團體法了，「現階段的工總、商總已經被『政治病毒』包圍，就像是得了武漢肺炎疑似病例，只是還沒有『確診』。」

況且，這位人士指出，總統大選時，「工商團體挺韓」的舉動，肯定狠狠地刺了綠營的眼，在大選後，透過修法促使工總、商總細胞分裂，好處是可從眾多工總、商總中「圈」出「粉」來，當政府需要傾聽企業界的聲音，「就算只聽『圈內』理事長的聲音，又有誰能質疑？」即使工總、商總沒有細胞分裂，在「政治病毒」環伺下也能達到被弱化、分化的目的。

(工商 )