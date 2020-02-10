2020總統選舉，恐將改變政商界長期以來的生態。內政部打算透過修《人民團體法》來弱化、分化工商團體的影響力。這種改變，政商界人士形容是「政治病毒」的入侵，將改變工商團體的結構。

這不是民進黨政府第一次意圖弱化、分化工商團體的影響力。「三大工商團」這個名詞，20歲的年輕人應該沒印象。20年前，台灣第一次政黨輪替時，前總統陳水扁先拉高中小企業協會的地位，再進一步將工總旗下的電機電子公會位階提升，將原來獨霸各方的三大「膨脹」為六大、七大，也讓「三大」成為歷史名詞。

20年前，陳水扁會透過政治手段削弱「三大」代表性，是因為工總、商總有《工業團體法》、《商業團體法》的法定地位，陳水扁不能「當這個組織不存在」。

當「三大」在政商舞台式微時，「扁朝新貴」躍上了檯面。未來透過修法，政商界人士研判，工商團體不會有「大」，只 有「小」，滿朝皆是「綠朝新貴」。

20年來，工商團體始終以「不管誰執政，永遠支持政府」的態度，想要創造並保持「中立」色彩，但就結果論來看，顯然並不成功。

面對新情勢，工商團體也不得不尋思新方向。年前，一場政商界人士聚會的場合裡，談到選後新政局，說到未來至少要建構可與綠營「順暢」的溝通管道與平台時，一位與會者問道：「怎麼做？」只見滿桌都是選前即使沒有出面挺韓，也都是不支持綠營的人。

可以想像到，人人面面相覷，相對無言，發問的人，只好低頭默默的吃飯，直到散會。未來，可能是「日頭赤炎炎，隨人顧生命」了。

(工商 )