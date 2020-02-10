網美用口罩遮兩點，說戴好戴滿。(圖/摘自戀愛系女孩 ღ Bivi華華FB)

武漢肺炎疫情延燒，台灣出現了「口罩之亂」，一片難求之下由政府出面改「實名制」購買措施因應，仍出現有人到藥局排隊2小時都買不到配給口罩的情況。但近日也有網美大玩把口罩改成比基尼穿戴的方法，照片一出後引起網友正反討論。

有著近15萬粉絲的網美「Bivi華華」日前在臉書PO出一張自拍照，除了臉上戴了口罩之外，還拿了2片口罩遮住胸前點點部的部分，並且PO文表示「戴好戴滿❤❤❤❤」。

Bivi華華也事先在留言中表示，「拍完照不等於丟掉哦～我自己可以使用的，請各位酸酸可以不用沒事拿我開刀」。照片曝光後引起網友讚嘆「凶器」，「口罩很珍貴留給需要人仕，拍照可以，但下次不要用口罩，直接不遮擋的」、「口罩不要浪費…拍完不要扔掉，可不可以給我」、「不要浪費口罩，我手借你！」、「就是有愛看又愛靠北的」。

不過也有人說，「現在這時機很敏感」、「這樣會被人攻擊吧，親愛的，要注意」、「口罩留給需要的人!」、「請別這樣消費口罩，疫情不樂觀！共體時艱」。

Bivi華華也事先在留言中表示，「拍完照不等於丟掉哦～我自己可以使用的，請各位酸酸可以不用沒事拿我開刀」。(圖/摘自戀愛系女孩 ღ Bivi華華FB)

(中時電子報)