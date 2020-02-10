大陸防控肺炎疫情的同時，也造成許多中小企業的損失，蘇州市涉台法律服務律師團近日提出「關於疫情防控期間返蘇台商相關的二十三個法律問題的建議」(下稱建議)，為台商歸納統整了可能防疫遇到的問題，並彙整出當前可適用的相應配套法律政策及解決方式，包括貸款、辦理證件、是否能正常往返兩岸、隔離規定等，都做出說明。

根據該建議，台商如果自 1 月 10 日從武漢、溫州，或去過武漢、溫州或者經過武漢、溫州者應自覺報備。台商返回蘇州後，應主動自行排查，主動配合做好疫情防控工作，否則可能承擔相應的法律責任。

對於台商若在大陸時出現症狀並就醫，醫療費用如何承擔？該建億指，已參加基本醫療保險的新型冠狀病毒感染的肺炎確診和疑似患者，個人不承擔任何醫療費用。其所產生的醫療費用在基本醫保、大病保險、醫療救助等按有關規定及時支付，個人負擔部分由財政補助。

疫情期間若臺胞證遺失怎麼辦？該建議指出，疫情防控期間，公安出入境管理部門將繼續為臺灣居民提供證件丟失補發、到期換發服務，以確保臺灣居民在大陸合法停居留。對於有緊急需要的，將提供加急辦理服務。 在此期間，因緊急事由未提前辦妥 5 年期台胞證的臺灣居民在抵達口岸後，可以按照規定向口岸簽證機構申請辦理一次入境有效臺胞證，持此證件入出大陸並在大陸停留、居留，證件有效期為 3 個月。

關於能否延期償還銀行貸款，該建議認為，銀保監會於 2020 年 1 月 26 日發佈《關於加強銀行業保險業金融服務、配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中明確提出，對於受疫情影響較大的批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅遊等行業，以及有發展前景但暫時受困的企業，不得盲目抽貸、斷貸、壓貸。鼓勵通過適當下調貸款利率、完善續貸政策安排、增加信用貸款和中長期貸款等方式，支援相關企業戰勝疫情災害影響。

不過能否延期償還銀行貸款，還需要看貸款銀行是否具有相應的優惠措施。若經核實無優惠措施的，我們建議儘量按照合同約定的期限與方式還款。

(旺報 )