基隆市各地為因應新冠肺炎疫情進行緊急消毒，詳細過程畫面曝光。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市各地為因應新冠肺炎疫情進行緊急消毒，詳細過程畫面曝光。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆市各地為因應新冠肺炎疫情進行緊急消毒，詳細過程畫面曝光。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

林益諄指出，中央政府不只應對接送台商回台一事拖拖拉拉，連防疫消毒都遲了好幾步。（摘自林益諄臉書）

國民黨中央委員、大陸北京市政協港澳台僑工作顧問徐正文，日前協助武漢台商包機返台，卻因返台名單人員中，有檢測出新冠肺炎的案例而引發爭議。對此，基隆市議員宋瑋莉的兒子、身為國民黨中央委員的林益諄發出質疑指出，海基會、陸委會是否不如一位徐正文，當徐出面要接台商返台就可以，但海基會、陸委會卻彙整老半天都沒下文，他強烈質疑「台灣政府如今對陸方談判還有能力嗎？」

林益諄指出，中央政府不只應對接送台商回台一事拖拖拉拉，連防疫消毒都遲了好幾步，並表示，現仍在海上漂流，並傳出已出現64名確診罹患新冠肺炎的旅客的公主郵輪旗下鑽石公主號，曾於1月31日停泊於基隆港，共有2694名旅客入境，甚至下船到台北101、故宮、九份等北北基景點觀光，令不少民眾人心惶惶，但地方首長卻遲遲等到2月5日才進行基隆市廟口、攤商及各場館的消毒，他怒批「這遲來的消毒早已造成防疫戰線上出現漏洞」，並質疑未來蔡政府及地方首長要如何由上至下的擬補「郵輪載疫」帶來北北基10幾日後，將面臨的空前未爆彈。

林益諄更提到，在基隆1月底面臨放疫危機的時候，根本朔源地方首長人有在基隆嗎？還是又出國了呢？他強調，這幾天將是基隆人民安危的關鍵期，他希望地方首長可以更強力的為已出現的防疫漏洞進行研擬，並呼籲在地民眾盡量別出門，若非不得已要出門，請一定要戴好口罩。

(中時 )