凝血針劑到今天! 14歲血友病患者滯陸家長急

新冠肺炎來勢洶洶，影發全球恐慌！滯留武漢首批台商日前返台，然罹患重度血友病的一名10多歲孩童卻未在首批名單，至今仍受困武漢，引發外界爭議。所幸在海基會與台商通力合作下，在今（10日）凌晨間，完成歷經逾10小時的千里送藥任務，將血友病藥劑交到病童母親手上。

綜合媒體報導，滯留武漢的孩童為重度血友病患，會有自發性出血的問題，需定期進行預防性注射。病童上月隨媽媽前往大陸，卻遇上新冠肺炎疫情爆發，至今病童仍受困武漢，身上所攜帶的凝血用藥僅剩一次的量。

海基會獲知此消息後，首先派員至高雄拿到病童必需藥品，再搭乘華信航空送到對岸鄭州，並請託湖北荊門台商協會會長簡俊男幫忙，和鄭州台協在湖北河南兩省交界的休息站交接，確認拿到藥品後後再回湖北，奔波數千里後，成功將血友病藥劑送到病童母親手中。

以下為海基會副董事長姚人多臉書貼文：

荊門台商協會的簡會長，已經成功把血友病的針劑交到媽媽手中。這個千里送藥的計畫能夠辦得到，要感謝很多人的努力，尤其是那些台商會長們。長沙的飛機停飛之後，我們詢問簡會長，能不能到鄭州幫小孩拿藥。鄭州跟荊門有500多公里，簡會長知道情況後說，「如果需要，跑一趟鄭州我也可以。」

有了他這一句話之後，我們啟動了這個千里送藥的計畫。

由於時間緊迫，昨天晚上我問同仁要如何從高雄把藥拿上來。我的同仁知道之後，志願說她要跑一趟。我也要特別要謝謝華信航空把藥帶上飛機。飛機抵達鄭州後，鄭州台協派了專人跟華信拿藥，隨即上高速公路一路飛奔。由於中國大陸疫情管制的措施，河南的車子無法開到外省，於是簡會長跟鄭州台協約在兩省交界的休息站交接。

拿到藥後的簡會長同樣一路直奔荊門。晚上12點多抵達，把藥劑交給媽媽。然後簡會長還要再開120多公里才能回到他家。

今天晚上我特別跟他說謝謝，在電話那頭，他只很酷的告訴我，「不用謝，這是我應該做的。」

我知道這一次疫情，台商的形象，因為一些人做了不該做的事，說了不該說的話，受到了很大的傷害。不過，在我心目中，絕大多數的台商會長都像簡會長這樣，出錢出力，只要同胞有難，絕對義不容辭。簡會長是這樣，還有許許多多在中國大陸的台商會長們也是這樣。

謝謝你們，我滿滿的感謝，獻給那些在中國大陸這麼困難的情勢下，依然盡心盡力幫助國人的台商兄弟姊妹們。

(中時電子報)