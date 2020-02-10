實名制口罩於6日上路，基隆市各地藥局狀況多，不僅出現電腦當機，也有口罩味道或門口冷清的情況，基隆市議員宋瑋莉出面怒轟政府配套措施只有做半套。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

實名制口罩於6日上路，基隆市各地藥局狀況多，不僅出現電腦當機，也有口罩味道或門口冷清的情況，基隆市議員宋瑋莉出面怒轟政府配套措施只有做半套，並且自己一早走訪兩家藥局，但店家都說早就發號碼牌了，目前口罩均已售完，她指出，因政府沒有統一規定發放號碼牌及販售時間，才造成市民人心惶恐，隨時隨地都很緊張，不知道自己買不買得到口罩的局面發生。

宋瑋莉表示，每間藥房當日會有，200個口罩每日配給一百人次，一早7點到8點就已有不少人排隊，所以很快發放完畢，但政府此次發布行政命令，要求每間藥局發放時間不一樣，但一定都要花2小時配合發放，而藥局的收費也須配合政府防疫措施，強制以「無償並需上繳國庫」的方式販賣，並要求藥局自掏腰包來買袋子來分裝，這樣造成藥局紛紛叫苦連天。

宋瑋莉指出，一般藥局是8點30分開門，9點整發號碼牌，讓有事的人可以先離開，晚點可憑號碼排來領，但此項政策並沒有顧及到「需要趕車到台北上班的通勤族」應當如何購置，她說，基隆市民大多工作區域需以通勤為主，雖然家人可幫一位代領，但仍不足以讓所有通勤族都買的到「足量的口罩」，並且防疫期間如果口罩不夠，導致大眾運輸工具群聚感染，更會是防疫上很大的漏洞。

宋瑋莉提出建議，希望蔡政府在防疫期間口罩、可否讓慢性病與癌症患者先行購買口罩，讓有需要的人先可以把足額的口罩買齊，以免耽誤全體市民的防疫進度。

(中時 )