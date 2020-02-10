整夜祭祀、元宵酬神！讓台灣重要文化永流傳！連江縣「馬祖擺暝」於108年8月獲文化部登錄為重要民俗，配合元宵擺暝習俗，文化部政務次長蕭宗煌於8日赴連江縣北竿鄉塘岐村親送登錄認定證書，連江縣長劉增應代表受證，各宮廟代表，以及許多返鄉過節的連江鄉親一同在場見證。

文化部蕭宗煌次長（左2）頒發重要民俗證書，由連江縣劉增應縣長（左3）代表接受，並由蕭王府周木興主委（左1）及水部尚書公王詩才主委（左4）共同見證。（圖取自文化部官網）

蕭宗煌次長表示，目前全臺共有21項國家級的重要民俗，「馬祖擺暝」是連江縣第一個獲此榮銜的無形文化資產。「馬祖擺暝」源自福州，指整夜的祭祀，與地方廟宇、元宵酬神緊密結合，馬祖四鄉五島79座宮廟中有68座辦理「馬祖擺暝」活動，是馬祖人最隆重的傳統祭典。在北竿、南竿、東引、莒光等地所呈現的祭典文化型態，除了保留豐富完整的傳統做法，也各具特色。

擺暝期間各廟繞境交流活動。（圖取自文化部官網）

擺暝期間，從上彩暝掛燈、排祭，再到迎神遶境，神轎與陣頭巡遊街頭巷尾，最後以送喜、食福圓滿結束，過程中的鼓板樂、扛乩、祈夢等元素充分顯現敬天酬神、社群整合、祈福求安等文化意涵，展現各庄頭社群一體性及強烈認同感，也突顯在地居民的團結凝聚力與深厚的感情，這正是民俗文化資產最可貴也最值得珍惜之處。

文化部指出，連江縣早期移民多來自福州，從原鄉帶來的文化、信仰及習俗，深具閩東地區特色，又因特殊的地理位置，融合戰地人文風貌，展現與臺灣本島不同的風俗及信仰特色，在地奉祀的神祇如白馬尊王、五福大帝、臨水夫人、鐵甲元帥等已深入居民的生活大小事，與生命經驗緊密結合，深具藝術與文化內涵，也體現多元文化在臺灣共存共榮的美好價值。

民間傳統信仰是匯聚先民經驗與智慧的珍貴文化資產，能夠促進社會團結、凝聚人與人及人與地的情感，更是型塑國家文化特色的重要元素之一。儘管歷經時代變遷與地域區隔，「馬祖擺暝」依然牽動著馬祖人的心，堅定守護著人神同歡的精神。

(中時電子報)