小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】 疫情會議 WHO鬆口邀我視訊參與

世界衛生組織（WHO）2月11日至12日將在日內瓦就武漢肺炎疫情舉行專家會議，擬邀台灣以「線上視訊」方式參與。衛福部疾管署副署長莊人祥表示，這次會議將聚焦在新藥、疫苗的技術研發，台灣還在爭取實際派專家到現場參與會議，若真不行，則可能以線上會議方式參與，預期會以「中華台北」（Chinese Taipei）身分出席。

【2】喜鴻開第一槍 無薪假潮來了

撐不住了！新冠肺炎疫情升溫，重挫國內旅遊產業，經營「喜鴻假期」的喜鴻旅行社，開出旅遊業無薪假第一槍，今天起基層員工每周加放2天的「武漢疫情假」，直接打臉交通部長林佳龍，傳出觀光局緊急介入，要求喜鴻暫緩放無薪假的規劃，就怕顏面無光。

【3】台首見無症狀患者 醫直言剉咧等

台灣出現首例無症狀新冠肺炎感染者，對此感染科醫師直言只能「剉咧等」。過去SARS發燒出現重症才具有傳染力，而目前已知個案卻顯示新冠肺炎患者輕症時就有傳染力；若沒有症狀也能傳染，就會造成防疫非常大困難，光是陸港澳來台者列隔離對象可能不夠，來自疫區的其他國家轉機來台者，最好也列居家隔離對象。

【4】抓狂士官長掃射 泰27死57傷

泰國東北部的呵叻府，8日發生驚人槍擊案！32歲陸軍士官長乍甲潘‧托馬，疑因土地糾紛，在營區殺害指揮官等3人後，竊取武器和軍用車輛，在行經的佛寺與購物中心大開殺戒，還開直播實況轉播，並挾持人質。9日清晨，凶嫌遭擊斃，長達17小時的恐怖驚魂總算落幕。總理帕拉育證實，這場悲劇造成凶嫌在內共27死（包括1名警員）、57傷。他沉痛表示，這種事在泰國前所未見，但他信誓旦旦，不會再讓類似慘劇重演。

【5】林心如慧眼選角 李李仁爽快變性

林心如首次擔任監製電影《Miss Andy迷失安狄》日前傳出捷報，入選2020大阪亞洲電影節，9日電影劇照曝光，有演藝圈新好男人之稱的李李仁一身黑色低胸洋裝，並搭配大波浪長髮的濃妝美豔扮相，在片中大尺度突破演出。林心如向來獨具慧眼，曾憑製作的電視劇《16個夏天》將許瑋甯推上金鐘女配角獎，這次她相中3年前一起合作電視劇《我的男孩》的李李仁，要他挑戰變性人生活的掙扎。

(中時電子報)