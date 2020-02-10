2/10-2/16｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

星座專家唐綺陽用星象來看武漢肺炎疫情，她指出2020年的開場十足震撼，大家已充分感覺到「政府、把關、控管能力」。她點出關鍵「人心安定」的重要性，政府效能彰顯，居民就能平安度日，倘若癱瘓失能、民心紛亂，生活便會陷入恐慌。

唐綺陽說，值此諸星魔羯的年份，是「各國政府能力」的比賽，端看政府是能照顧、保護人民？還是以政治考量、輕忽狀況、粉飾太平？同時也是「人民水準」的比賽，她向大家發了3個問題 ：「是能否有能力判別訊息真假？看懂「上位者作為」？能否禮讓，穩住自己的心不恐慌？」

唐綺陽說，人們的溝通、所思所想，也「不以明面上的訊息為判斷」，但有一股「看穿、覺醒」的能量正在蓄積，集體潛意識的能量正悄悄崛起。

本周水星停滯期，至下週一2/17正式水星逆行，當心交通不順（飛航禁令、航班調整）、溝通不良，應注意交通及天氣變化的狀況。水星停滯雙魚與逆行也使人「開始回顧、回朔」，水星雙魚會待到4/11，這段期間內也會有更多「犧牲者、可憐故事」出現，觸動大眾神經。

火星七日後「移至魔羯」，所以本周也是火星射手最後衝刺時間點，除了慎防火災難外，忍無可忍無需再忍的情勢也將被火星引燃。她說未來的一個半月內（2/17-3/31），絕對是「情勢得到控制、或失守」的重要關鍵，也讓「政府效能、政治角力」的賽局正式白熱化．

直到了火射手尾聲期間，也必影響「教育界、學者、航空業、宗教界」等，這些將成為風口浪尖的焦點，面對這些請謹慎處理，不應被道德狹持（火射手）、政治綁架（火魔羯）。

重要星象：水星停滯期、火星最後衝刺。

工作注意↓

白羊：欲速則不達，衝刺之前請看清楚

獅子：有機會與專業人士合作，遇到困難多請教

射手：需要獨立思考的空間，避免嘈雜環境

雙魚：別太強勢或頑固，換個方法試試看

桃花注意↓

金牛：以退為進，柔軟一些能有額外收穫

雙子：遇到同類型的人，有機會一見鍾情

天秤：遇到有誠意的好桃花，可以慎重考慮

天蠍：容易患得患失，應平衡身心靈

財運注意↓

巨蟹：可能有大筆支出，投資前應備足子彈

水瓶：願意開口就能求到資源

健康注意↓

處女：身體感到不對勁，就要好好處理

魔羯：用心改變看得見，健康狀況有好轉

2020年的開場十足震撼，大家已充分感覺到「政府、把關、控管能力」，同時也是「人民水準」的比賽。（圖/ˋ摘自唐綺陽占星幫）

(中時電子報)