武漢肺炎疫情繼續延燒，須向台灣第一線醫護以及防護人員致敬，感謝他們守護台灣盡所有可能防堵疫情擴散。醫師陳志金對此認為，這場疫情對台灣還是有24項正面意義，他也針對前幾天衛福部長陳時中哽咽落淚一事發表看法，認為陳時中不是「時鐘」，「有人可以把他抓去睡嗎？」

ICU醫師陳志金在臉書發文表示，面對這一場疫情，大家恐慌歸恐慌，但是，還是有一些正面意義的，他更是幽默表示，現在大家知道衛福部長是陳時中，而不是陳時鐘，「雖然他都一直滴答滴答不睡覺！有人可以把他抓去睡嗎？」

陳志金醫師詳列疫情給台灣帶來的24項正面意義：

1.大家知道防疫人員和醫療人員很辛苦、也很重要！

2.大家知道勤洗手很重要！

3.大家知道洗手步驟是「內外夾弓大立腕」，而不是「沖脫泡蓋送」。

4.醫院開始管制訪客探視人數，醫院不再是家庭聚會或是同學會的場所。

5.入院量體溫，大家都知道手上拿著熱飲或熱食，機器就會嗶嗶叫！

6.大家都和「無間道」的劉德華一樣，不再害怕被人家用「槍」指著額頭。

7.大家都知道口罩的分類，而且知道哪一種防飛沫最有效，哪一種需要排隊買。知道怎麼正確戴口罩，也知道如何「脫口罩」。

8.全台灣人民都會區分偶數和奇數，而且都知道零是偶數。

9.大家都知道從健保卡可以知道你曾經到過中國的哪一個省分。

10.醫療人員對陌生的中國地理，有再次複習的機會。

11.大家都知道世衛的秘書長是非洲裔的那個叫什麼「痰著塞」的。

12.大家都知道衛福部長是陳時中，而不是陳時鐘，雖然他都一直滴答滴答不睡覺！有人可以把他抓去睡嗎？

13.大家都知道人的記憶有時候不太可靠，所以捐款收據都要留下來。

14.最重要的是：會擊垮我們的是人性，不是病毒！大家要同心協力，戰勝疫情！ 以下是網友補充：

15. 大家都知道，衛生紙與口罩的原物料不同、產地不同、台灣的產量與庫存不同。

16. 大家都知道社區裡的健保藥局在哪兒？他們都是義務服務大家的，請彼此體諒、耐心排隊、不要對他們大小聲。

17. 大家已經習慣每天追蹤ICU醫生陳志金。（這個如果有人不認同，我再撤下來^_^）

18. 2個口罩可以用7天、2條內褲不能穿7天。

19. 人類能否以嗅覺聞出消毒水的比例，目前尚無定論。

20. 大家知道自主健康管理、居家隔離、居家檢疫差別。我們要感謝被隔離的人，他們的不便，保護了我們大家！

21.「濕搓沖捧擦」是幼幼班的基本功， 「內外夾弓大立腕」才是高段的武功。然後大家都知道洗手要唱哪一首歌，時間才會超過20秒。（「兩隻老虎」、「生日快樂」唱兩遍就可以了）

22. 讓世界各國看見台灣的醫療與防疫的努力！紛紛表態聲援台灣加入WHO/WHA。

23.大家對「病從口入、禍從口出」、「木馬屠城」、「一索得難」（中國麻將現在沒有一索）等說法，有更具體、更深刻的體認。

24.大家天天看疫情說明，對「檢查」、「陰性」、「氧氣」的手語也有一些認識。辛苦這位比手語的姐姐了。

(中時電子報)