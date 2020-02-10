一個物件，透過不同角度會有什麼變化？有藝術家、策展人、爵士音樂迷、收藏家多重身份的當代攝影師陳贊雲開展了！今春於台北當代藝術館推出個展《藝術的向度─陳贊雲攝影展》，共展出他26幅攝影作品及5台歷年使用的相機，透過攝影機的鏡頭詮釋出攝影師觀看世界的獨到視角，提出觀看與被觀看間的主客觀關係。

Larry Bell 玻璃雕塑，倫敦白立方畫廊；2017年5月。（當代館 提供）

由於身兼專業的藝術顧問，陳贊雲長年出席世界各大藝術博覽會、美術館等盛會，遊歷之際陳贊雲憑藉自身敏銳的觀察力，捕捉了當下觀眾、藝術作品、展覽場域三方間主客觀的互動視角，觀看藝術品的反應，原本主動在空間觀賞的人物，在鏡頭前反而成了被觀看的對象時，開展出四個敘事主題「虛實之間」、「真實之外」、「藝術之內」、「視覺之界」，勾勒出藝術的多重向度。

「虛實之間」的系列作品中，陳贊雲在刻意設計打造的展覽場域裡，捕捉觀眾漫遊在這座如夢似幻真實空間中的狀態景象，讓原本因作品而生的空間，在觀眾介入產生新的觀賞方式，以鏡頭重新詮釋這座建構出來脫離現實狀態的世界。

陳贊雲歷年使用相機及攝影作品。（當代館 提供）

「真實之外」名符其實為陳贊雲探討在展覽現場之外被忽略的對象，快門下紀錄了展覽入口處穿著奇裝異服的迎賓人員，以及在展覽結束後，被放置角落等待運送的藝術品，這些相片構圖顯現出超乎現實的趣味，揭示在真實之外還存在著更多的真實。

「藝術之內」系列作品中陳贊雲則將鏡頭以仰式、俯瞰甚至是側觀的角度，帶領觀眾發掘展覽現場內有趣的現象，如影像中表情嚴肅的保全看顧著一幅平面畫作、停車場改裝而成的展覽空間、將動物標本製成藝術品，甚至連清潔展場也成為行為藝術的一部分，由此見證藝術早已超越了我們的想像。

「藝術的向度─陳贊雲攝影展」展覽現場。（當代館 提供）

「視覺之界」反映每個人都有類似的經驗，當走進展覽場域，被吸引的不只是藝術品，還有現場觀眾觀賞這些作品的表情與姿態，對攝影師而言這些行為讓整個展覽不再是靜態，反而更具流動性的交流，透過觀眾的視線焦點編織出嶄新的畫面。

「藝術的向度─陳贊雲攝影展」展覽現場。（當代館 提供）

藝術的向度─陳贊雲攝影展

展期：2/8(六)~4/12(日)

地點：台北當代藝術館 MOCA Studio

(中時電子報)