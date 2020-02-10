台灣第一線人員防守武漢肺炎疫情，有時甚至一天召開2場記者會，有醫師說他最近一天看兩次疫情記者會的結果是會了「檢查]、「陰性」和「氧氣」的手語，他因此也致敬：「辛苦了，手譯員大姐！」
ICU醫師陳志金在臉書發文表示，「看疫情記者會，學手語。」他應大家的要求整理了幾個常見的疾管署記者會手語，包括「發燒、咳嗽、流鼻水、檢驗」等用詞。他說大家一起來學習，如此一來下次看記者會時，除了觀察手語老師的臉部表情，也可以注意她的手勢。
醫師陳志金在PO文中寫了備註：
1.「陽性」和「愛心」的角度有差一點，「陽性」比的是「+」
2. 我沒學過手語，是透過觀察，用猜的￼，如有錯誤，請告知。謝謝網友提醒，肺炎是兩個動作，我已再補充一圖
3. 棒球迷私訊告知，他以為手語跟捕手給投手的暗號很像：
指叉球 = 檢驗
注意一壘 = 陰性
注意三壘 = 㳘鼻水
外角球 = 發燒
觸身 = 肺炎
(中時電子報)
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