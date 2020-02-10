史提芬柯瑞(Stephen Curry)快點回來吧！他的弟弟塞斯柯瑞(Seth Curry)趁他不在時「篡位」成功，暫居現役生涯三分球命中率最高的球員。前一戰塞斯柯瑞外線投8中6，幫助獨行俠打敗黃鋒，三分球命中率達到43.53%，超越哥哥的43.51%。

塞斯柯瑞進入NBA的路途坎坷，多虧他的外線神射，從選秀落榜到站穩腳跟。他2015-16球季在國王展現兩分球命中率46%、三分球命中率45%的穩定手感，本季他場均11.3分，出手4.9次三分球。

此外，國王射手希爾德(Buddy Hield)前役繳出誇張的三分球投10中9表現(得31分)，成為聯盟史上最快投進800顆三分球的人(296場)。原先紀錄是史提芬柯瑞創下的305場。

當然這些無損於史提芬柯瑞的籃壇地位，就像他明星周三分球大賽也不是一定要贏，而且這麼多紀錄原來都是他的，可見他有多厲害。球迷還是希望他快點歸陣勇士(預計3月初)，起碼要把命中率寶座從老弟手上搶回來。

(中時電子報)