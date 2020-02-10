新莊警分局偵查隊小隊長蔡勝昌，過去破獲輔大女學生白骨案、檳榔攤連續強盜等重大刑案，因左邊嘴角旁的一顆黑痣還有一撮獨特的毛，被封為「一撮毛神探」，默默行善20年，捐出萬斤白米讓萬人受惠，而他善行的起源，則是一名瘦到不成人形的老婦人。

蔡勝昌回憶，他當時在泰山分駐所擔任管區，歲末隨著宗教團體到獨居老婦家中關懷，只見在冷風中老婦衣不蔽體、飢寒交迫，平日只能靠撿破爛和周邊鄰居施捨勉強支撐，有一頓沒一頓的生活幾乎無以為繼，那一幕深深刺痛了他的心。

「那時才知道，真的有人沒飯吃。」蔡勝昌見婦人餓到瘦骨嶙峋，家中滿是雜物，老婦因逐漸喪失行為能力，只能在髒亂環境中苟延殘喘，他跟著志工整理，清走2大車垃圾才理出活動空間，志工更贈與老婦米麵罐頭和棉被衣物，婦人接過物資時，雙手還因激動而微微顫抖，也讓他決定要「做點事情」。

那一年，蔡勝昌用年終獎金買了數百斤白米，透過宮廟捐助給社福機構和清貧家庭，之後更每年2次默默行善，妻子起初不能理解，之後也受其影響，每月固定購買水果給育幼院和養老院，警界同事發現這名「白米愛心客」後紛紛響應，希望能盡一己之力，讓「艱苦人」獲得溫飽。

除了白米，蔡勝昌也為社福機構「量身打造」捐助物資，育幼院最缺床墊、尿布，這些生活用品對一般人而言習以為常，在弱勢孩子眼中卻是無可取代的寶貝，蔡勝昌則想方設法幫忙，購置全新用具送去，時間久了，育幼院孩童看到他就像見到「聖誕老公公」，總興奮得抱著他的腿又跳又笑「妙叔叔又來了。」孩子真摯喜悅就是蔡勝昌最大收穫。

聖玄堂每年固定捐出3萬到4萬斤白米，最遠還曾送到高雄，約有上萬人受惠。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)