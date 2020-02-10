新莊警分局偵查隊小隊長蔡勝昌身兼泰山聖玄堂總幹事，20年來捐出萬斤白米餵飽清貧，連天主教的奇蹟之家也是捐贈對象，因天主教徒不能吃受過香火的食物，修女一度拒絕，蔡勝昌提出折衷辦法才同意，修女和廟公聯手守護孤老也在當地成為美談。

蔡勝昌的愛心不分地區更跨越宗教，他發現中南部部分鄉鎮社福資源缺乏，許多長者無子女奉養也沒有謀生能力，卻因擁有古厝而無法申請低收入戶，他曾送米到雲林、高雄等地幫助獨居老人，連天主教主顧修女會的奇蹟之家也是聖玄堂送米的對象。

奇蹟之家提供日間照顧服務，讓失智、失能長者白天能在此上課活動，晚上再回歸家庭，每日也準備熱騰騰的餐點分送獨居老人，並藉此關心長輩狀況，彷彿是孤老們沒有血緣的親人，無私舉動讓蔡勝昌動容，但天主教信眾不能食用受香火拜過的食物，他想送米支持還一度遭拒。

「我想說，做好事哪有在分信仰什麼，所以跟修女建議將米做成便當送給獨居長輩。」蔡勝昌說，他十分感謝修女幫忙照顧長輩，因而想出折衷方法，修女思考後也認為不牴觸教義，這才點頭同意，更登門致謝，在守護弱勢前提下，聖母瑪利亞和道教神明也達成共識。

奇蹟之家長年為獨居老人送餐關懷，蔡世昌則送米相助，在守護弱勢前提下，東西方神靈也達成共識。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)