新莊警分局偵查隊小隊長蔡勝昌集結宗教力量送暖，而他長期在宮廟活動，辦案時也總感覺冥冥之中自有助力，曾在神明指示下破獲檳榔攤連續強盜案，轟動一時的輔大女學生白骨案，也在他拜完地藏庵後有所斬獲，最終讓被害人冤屈得以昭雪。

2013年發生輔大女學生失蹤案，陳姓女大生感情受挫時想找法師挽回男友，輾轉認識嫌犯黃文進，竟遭迷姦強拍裸照，陳女被脅迫而淪為小四，連父母留下的房子都被黃男低價賤賣，所得的錢也被黃男拿走，人財兩失的陳女因而不斷吵鬧，黃男則起了殺機。

同年4月，黃男以參加法會為由邀陳女南下，並找來施姓同夥將她迷昏，最終在台中汽車旅館內下手，用瓦斯瓶裝噴射嘴朝其嘴猛噴，陳女則因此缺氧窒息而死。

陳女同學發現她久久未來上課，驚覺有異而連忙報警，蔡勝昌當時是承辦刑警，全案一度陷入膠著無法突破，借提當時因案入獄的黃男10次都無法讓他認罪，每次詢問都帶著警方「逛大街」，警方氣得牙癢癢卻又無可奈何。

眼見所有科學方法都已用盡，專案小組因而到地藏庵焚香祝禱，神明指示陳女已經遇害，而警方就在同天找到施男，施男這才坦承犯行，也在借提第11次時終於突破黃嫌心防。

「我告訴他，怎麼每次來，你身邊都跟著1個小孩。」蔡勝昌回憶，當時靈機一動，告訴犯嫌陳女是1屍2命，黃男有可能殺害了自己的親骨肉，黃男當時才坦承殺人埋屍，帶著警方到棄屍地點開挖，最終順利尋獲陳女遺體，也讓被害人冤屈得以昭雪。

偵辦輔大白骨案時，蔡勝昌曾因難以突破而到地藏庵參拜，當天就找到關鍵證人，終於讓犯嫌坦承殺人。（圖／翻攝自民視）

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(中時電子報)